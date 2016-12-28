日職》跑打守、個性俱佳 巨人軍網羅陽岱鋼主因

陽岱鋼加盟讀賣巨人記者會。（記者黃耀徵攝）



〔記者羅志朋／台北報導〕陽岱鋼加盟讀賣巨人，今天在台北君品酒店舉辦在台加盟記者會，今年日職自由球員市場有多位優質外野手，為什麼選擇網羅陽岱鋼？今天記者會上，巨人總經理堤辰佳也做出說明。

堤辰佳表示，今年球季巨人總計6名選手守中外野，但一直找不到固定人選，球團希望有固定的先發中外野手，「陽選手能打1、3、5棒，而且得點圈打擊率高，我們有特別注意，相信他的打擊能帶給球隊幫助。」本季陽岱鋼得點圈打擊率高達3成23，居洋聯第2。

堤辰佳說，陽岱鋼拿過多次外野手金手套獎（4次），外野守備範圍很廣，雖然東京巨蛋比札幌巨蛋小一點，不過他相信陽岱鋼的到來，可以cover左、右外野手守備。

另外，堤辰佳也提到，陽岱鋼的個性活潑開朗，可以帶給團隊明亮、光亮的氛圍。