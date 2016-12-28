NBA》分隔兩地又太忙 禪師與珍妮取消婚約

〔體育中心／綜合報導〕尼克隊籃球事務總管「禪師」傑克森（Phil Jackson），稍早透過推特宣布，因為分隔兩地，與湖人隊總裁珍妮巴斯（Jeanie Buss）討論之後，協議取消婚約。

71歲的傑克森與55歲的珍妮在2012年12月訂婚，根據《ESPN》報導，兩人自1999年起就開始約會，當時傑克森剛開始執教湖人隊。

傑克森在共同聲明中表示：「出自對彼此的愛與尊重，我們兩人決定取消婚約。由於職務繁忙，又分隔在遙遠的兩處，維持目前的訂婚關係相當困難。我們過去一同度過美好的時光，也期待未來還能夠彼此互相支持對方。」

珍妮巴斯（左）與傑克森（右）關係相當密切。（取自網路）