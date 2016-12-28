日職》見面用滑球對決？陽岱鋼一句話回應大谷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼新球季加盟巨人，今天球團在台灣記者會上證實合約長度達5年，生涯首度轉隊，陽岱鋼透露最希望在場上與火腿的前隊友們交手。

大谷翔平日前曾向前輩下達「宣戰布告」，表示未來2人碰面將用滑球來對決，陽岱鋼對此表示，「若在交流賽對到火腿的前隊友們，一定會比較亢奮，我很了解他們，相當期待與他們的對決。」

陽岱鋼回應大谷翔平的「宣戰布告」。（記者黃耀徵攝）

大谷翔平曾向陽岱鋼宣戰，表示將用滑球來對付他。（美聯社）