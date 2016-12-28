日職》見面用滑球對決？陽岱鋼一句話回應大谷（影音）
2016/12/28 13:46
〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼新球季加盟巨人，今天球團在台灣記者會上證實合約長度達5年，生涯首度轉隊，陽岱鋼透露最希望在場上與火腿的前隊友們交手。
大谷翔平日前曾向前輩下達「宣戰布告」，表示未來2人碰面將用滑球來對決，陽岱鋼對此表示，「若在交流賽對到火腿的前隊友們，一定會比較亢奮，我很了解他們，相當期待與他們的對決。」
陽岱鋼回應大谷翔平的「宣戰布告」。（記者黃耀徵攝）
大谷翔平曾向陽岱鋼宣戰，表示將用滑球來對付他。（美聯社）
相關新聞
- 日職》跑打守、個性俱佳 巨人軍網羅陽岱鋼主因
- 日職》改披巨人戰袍 陽岱鋼最期待對戰老東家
- 日職》巨人‧陽有轉播嗎？巨人總經理回應了
- 經典賽》陽岱鋼再披台灣戰袍？巨人提出2點評估
- 日職》陽岱鋼合約數字？ 巨人證實簽五年
推薦新聞
-
NBA》分隔兩地又太忙 禪師與珍妮取消婚約2016/12/28 13:45
-
日職》改披巨人戰袍 陽岱鋼最期待對戰老東家2016/12/28 12:35
-
NBA》安德森三分球慶祝手勢 背後故事令人心碎2016/12/28 12:10
-
NBA》大三元又入手 主帥揭曉魏少成功之道2016/12/28 11:34
-
經典賽》陽岱鋼再披台灣戰袍？巨人提出2點評估2016/12/28 11:28