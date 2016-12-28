王建民可能無法參與WBC 郭總有心理準備

〔記者林宥辰／苗栗報導〕經典賽台灣隊總教練郭泰源，今和旅美好手王建民都出席職棒工會高爾夫公益賽，對於王建民是否參與經典賽，郭總坦言今天兩人並未談論，言談中也透露對於王建民無法參賽有心理準備。

郭總坦言，還是期待王建民能夠幫助球隊，但目前還不知道他的想法，會趁他1月4日飛往美國前夕再和他談談。但郭總言談間也坦承，有心理準備王建民可能無法參賽，「他大概也想拚大聯盟吧，（參加經典賽）機會可能不大。」

台灣隊目前需要投手戰力，郭總預計還要另外再規劃人手，日前培訓隊總教練郭李建夫推薦的幾位年輕投手人選，郭總說也不排除邀請他們參賽。

王建民。（記者陳志曲攝）