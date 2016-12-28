王建民可能無法參與WBC 郭總有心理準備
2016/12/28 14:50
〔記者林宥辰／苗栗報導〕經典賽台灣隊總教練郭泰源，今和旅美好手王建民都出席職棒工會高爾夫公益賽，對於王建民是否參與經典賽，郭總坦言今天兩人並未談論，言談中也透露對於王建民無法參賽有心理準備。
郭總坦言，還是期待王建民能夠幫助球隊，但目前還不知道他的想法，會趁他1月4日飛往美國前夕再和他談談。但郭總言談間也坦承，有心理準備王建民可能無法參賽，「他大概也想拚大聯盟吧，（參加經典賽）機會可能不大。」
台灣隊目前需要投手戰力，郭總預計還要另外再規劃人手，日前培訓隊總教練郭李建夫推薦的幾位年輕投手人選，郭總說也不排除邀請他們參賽。
王建民。（記者陳志曲攝）
相關新聞
- 吳念庭和台灣隊一起練球 國家隊球衣初體驗
- 台日青棒賽》郭俊麟開球 自信可以趕上經典賽
- 經典賽》台灣隊投手戰力吃緊 日媒：需靠打擊火力掩護
- 棒球》潛力好才受其他隊關注 張育成：不排斥被交易
- 經典賽》為球隊還是國家 太空人強打好苦惱
推薦新聞
-
NBA》分隔兩地又太忙 禪師與珍妮取消婚約2016/12/28 13:45
-
NBA》關鍵時刻冰柯瑞 勇士主帥解釋了2016/12/28 13:35
-
日職》跑打守、個性俱佳 巨人軍網羅陽岱鋼主因2016/12/28 13:11
-
中職》球員工會伸援手 將幫助麟洛兩青少棒球員2016/12/28 11:56
-
日職》巨人‧陽有轉播嗎？巨人總經理回應了2016/12/28 11:50