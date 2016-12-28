NBA》英格斯致勝三分球 爵士強壓地頭蛇湖人

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在主場迎戰爵士，雖然大前鋒藍道（Julius Randle）攻下25分、12籃板，但末節被爵士海沃德（Gordon Hayward）連續得分、英格斯（Joe Ingles）投進致勝三分球，終場湖人以100：102敗給爵士。

湖人今天在上半場三分球11投只中1，但爵士全隊的投籃命中率也不好，半場結束湖人還小幅領先。第3節最後2分鐘，威廉斯（Lou Williams）砍進三分線，拿下本節最後11分之中的9分，幫助湖人以74：72保持領先。

終場雙方幾度戰成平手。最後1分09秒，藍道2罰都進，湖人以99：97領先。戈貝爾（Rudy Gobert）抓下關鍵籃板將球補進，英格爾斯也在最後21秒投進三分球，此時爵士以102：99超前。藍道在籃下強攻被犯規，2罰只中1，逼得湖人不得不採犯規戰術，戈貝爾2罰都沒進給了湖人絕殺機會。不料羅素（D'Angelo Russell）出手投了個麵包球，湖人就此落敗。

海沃德攻下全場最高的31分、9籃板，戈貝爾得到12分、11籃板，英格爾斯全場得到13分；藍道得到個人生涯最高的25分，並抓下12籃板，威廉斯得到22分。

這場比賽是兩隊第3次交手，前2次都是爵士獲勝，不過最近爵士吞下3連敗，湖人則剛在耶誕大戰擊敗快艇，氣勢正好，但此戰湖人輸球，爵士中止三連敗。

英格爾斯投進致勝三分球。（美聯社）