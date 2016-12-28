SBL》明星賽也搞選秀 各隊教頭傷腦筋

SBL明星賽票選結果暨選秀記者會。（記者簡榮豐攝）



〔記者林宗偉／台北報導〕第14季SBL明星賽將於明年1月21日在新莊體育館開打，票選結果告一段落，由達欣周儀翔成為人氣王，本屆也別出心裁舉行選秀會，要7隊教頭幫20名明星球員分隊，到底要不要選子弟兵，也讓「總ㄟ」們傷透腦筋。

本屆紅白明星賽球員採網路票選及現場票選，網路票選40%、現場票選60%，挑出先發名單各10名及入選名單各10名，每隊共計票選出20名選手，加上教練推薦名額每隊2人，兩隊將各有12名球員。

獲得首輪第一順位選秀權的紅隊總教練邱大宗，一開始就說：「我當然很想要人氣王，可是又擔心籃下的守護神被挑走。」他還強調，這就好像吃了麵條就不能吃飯，實在很難抉擇，不過最後仍先選中了布拉，周儀翔則由白隊總教練顏行書挑走，將和隊友上演鬩牆戲碼。

最終紅隊先發名單有布拉、張智峰、呂政儒、周伯勳、朱億宗，替補為蘇翊傑、施顏宗、呂濟而、呂奇旻、林郅為。

白隊先發名單為周儀翔、戴維斯、林書緯、蔣淯安、黃聰翰，替補是B.戴維斯、蔡文誠、洪志善、于煥亞、陳孝榮。

至於各兩名由教練推薦的球員，之後會再挑出。

SBL明星賽票選結果暨選秀記者會。（記者簡榮豐攝）



蔣淯安。（記者簡榮豐攝）

周儀翔獲得球迷票選人氣王。（記者簡榮豐攝）

黃聰翰。（記者簡榮豐攝）