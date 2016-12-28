中職》王勝偉合約未定 先計畫出國自主訓練

王勝偉。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／苗栗報導〕中信兄弟游擊手王勝偉，今年球季結束後行使自由球員資格，目前為止經紀公司尚未和球團談約。王勝偉本人對合約內容不多談，只說全權交給經紀公司，為了備戰新球季，王勝偉將重心放在自主訓練，春訓前計畫出國訓練。

王勝偉說，今年自主訓練將重點放在身體連結與爆發力，希望傳球、打擊都能夠在最短時間釋放最大力量，打擊時更注重長打，防守時盡可能更快一步刺殺跑者，他預計春訓前一週出國自主訓練，可能赴美或赴日，但應該會以美國為優先。

王勝偉。（記者陳志曲攝）