NBA》湖人落後2分 羅素卻投了再見麵包（影音）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今以100：102不敵爵士，當家後衛羅素（D'Angelo Russell）在終場前投了一顆大麵包，也讓湖人隊失去反攻機會。

這場比賽第四節剩下13.1秒，爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）兩罰不進，湖人隊搶到球，羅素接獲隊友傳球後運至前場準備最後一擊，未料他直接在三分外線出手，還是一顆大麵包，時間也結束，湖人隊就以2分之差敗北。

羅素此役表現欠佳，全場11投2中僅拿4分，另有4次助攻。

羅素。（資料照，法新社）