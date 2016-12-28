中職》統一獅明年1月8日開訓 將推全新球衣、CI、LOGO

統一獅為了備戰新球季，明年1月8日下午兩點在南紡購物中心一樓時尚廣場舉辦春訓開訓球迷見面會活動。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅為了備戰新球季，明年1月8日下午兩點在南紡購物中心一樓時尚廣場舉辦春訓開訓球迷見面會活動，當天全體教練團、選手將蒞臨共同出席，迎接全新球季開始，屆時也將公布統一獅球隊CI、2017春訓主題LOGO及球衣。

獅隊當天為了迎接全新的開始，2017年統一獅球隊識別CI也將全新推出，首波將於開訓典禮當天正式公布統一獅球隊CI、2017春訓主題LOGO及球衣。同時，當天也將發表2017年統一獅年度口號，並安排Uni Girls現場表演年度應援歌曲。

獅隊在開訓活動當天，特別製作專屬春訓LOGO木質明信片提供選手寫下年度目標和心願，並現場與球迷分享心得。

此外，獅隊當天也為球迷特別規劃「就是挺你！心願大聲說」，將提供「春訓LOGO木質明信片」150組，歡迎球迷透過統一獅官方網站「線上報名」，活動當日即可現場索取，並立即寫下您的心願或為選手加油話語，球團也將親自轉交給選手本人，把球迷的心意與溫暖傳遞給選手。此外，當天春訓開訓典禮，也將舉辦全隊簽名會，簽名會詳細資訊另行公佈。

「就是挺你！心願大聲說」線上報名資訊：

活動時間：2017年1月8日14：00

活動地點：南紡購物中心時尚廣場（室內一樓）

活動名額：限額150位

報名資格：凡要參加2017/1/8 統一獅春訓開訓活動者

報名網址：http://www.uni-lions.com.tw/event-list.aspx

報名時間：12/29 12：00起，至額滿為止

活動內容：完成線上報名，且有收到確認信件者，當天持個人身份證明文件，於14：00開放球迷現場報到，索取「春訓LOGO木質明信片」一份，現場書寫祝福加油內容，投入郵筒，將由工作人員轉交給您所指定的統一獅教練團或選手。

備註：每人限報名一次，若重複報名，經查核將取消參加資格。