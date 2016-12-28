NBA》火箭小牛之戰火爆 哈登嗆對手不值得尊重（影音）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今靠「大鬍子」哈登（James Harden）全場35分、11助攻的帶領下，終場以123：107擊敗小牛。比賽中火爆場面不斷，哈登更直言今晚的小牛隊不值得尊重。

這場比賽雙方火爆場面不斷，小牛柏格特（Andrew Bogut）在進行掩護時，「撞」到哈登，哈登痛苦倒地，柏格特也被裁判判定為進攻犯規。

哈登直言小牛隊今晚的表現，「不尊重、不專業，教練和球員都是，我不知道他們的問題是什麼。」他認為對手想要搞他們，「這讓我們清醒，而且比賽就在那時候已經結束了。」

柏格特則喊冤，「如果你們看重播，他（哈登）沒有繞過我的掩護。」他認為那是一個強硬的掩護，而他的掩護一向強硬，卻被判了犯規。

此外，火箭球員亞里札（Trevor Ariza）與小牛中鋒梅傑里（Salah Mejri）發生口角，雙方領到技術犯規，亞里札在第三節結束後，再與小牛隊球員爭論，又領到技術犯規被裁判趕出場；火箭前鋒R.安德森（Ryan Anderson）上籃時被小牛球員D.包威爾（Dwight Powell）狠狠犯了一規，R.安德森當場倒地不起。

《休士頓紀事報》記者費根（Jonathan Feigen）指出，梅傑里可能是講了亞里札的妻子和小孩，才讓亞里札相當生氣。

哈登。（美聯社）

火箭前鋒R.安德森上籃時被小牛球員D.包威爾狠狠犯了一規。（USA Today Sports）

這場比賽火爆場面不斷。（美聯社）