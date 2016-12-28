中職》隔行如隔山 球桿打斷、飛下山谷成笑料

陳金鋒開球時請記者站遠一點，怕打到大家，結果連續兩球都開歪。（記者陳志曲攝）



〔記者林宥辰／苗栗報導〕職棒球星球季中在棒球場上馳騁當英雄，來到高爾夫球場上球技則看各人造化，球員工會理事長胡金龍擁有媲美職業級水準，卻非每位球星都有如此身手，「台灣巨砲」陳金鋒就意外打斷一支球桿，簽名後成了晚宴上義賣商品。

陳金鋒開球時，兩度差點讓場邊攝影遭殃，還在比賽中意外打斷一支球桿，鋒哥在球桿上簽名後，晚宴上被嘉賓以新台幣50000元標得，價值媲美簽名球棒。

獅隊球星高志綱則意外把手中球桿脫手，球桿就這樣飛下山谷，高志綱在個人臉書中自嘲「甩花甩到山谷」，還上傳了當下糗照。

高志綱。（記者陳志曲攝）

王建民（左起）、胡金龍、經典賽台灣隊總教練郭泰源等人為公益賽開球。（記者陳志曲攝）

林智勝（左起）、彭政閔等人為公益賽開球。（記者陳志曲攝）