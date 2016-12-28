NBA》狂！魏少一年拿30次大三元 史上第二位
2016/12/28 19:50
魏斯布魯克。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕雷霆今以106：94擊敗熱火，雷霆「新雷帝」魏斯布魯克（Russell Westbrook）全場繳出29分、11助攻、17籃板的成績，再度拿下大三元，這也是他本季第15次大三元，包含上個球季，魏斯布魯克在一年之內就拿下30次的大三元，為史上第二位。
魏斯布魯克本季完成15次大三元，至今他生涯9個球季中完成52次的大三元，史上第六，排名第五的「大鳥」柏德（Larry Bird）為59次。魏斯布魯克本季每場平均可繳出31.7分、10.9次助攻、10.6個籃板。
《ESPN》報導，在過去20個球季中，在前三節就拿下大三元的球員，魏斯布魯克以20次高居第一，傳奇控衛奇德（Jason Kidd）僅以7次排在第二。
包含上個球季，魏斯布魯克在2016年拿到至少30次的大三元，史上第二位，前一位是「大O」羅柏森（Oscar Robertson）。
魏斯布魯克。（法新社）
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