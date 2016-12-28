中職》職棒慈善高爾夫賽 共募得183萬餘元

王建民球衣以二十萬賣出。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／苗栗報導〕職棒球員工會高爾夫球賽在苗栗全國花園鄉村俱樂部熱鬧舉辦，眾球星共襄盛舉，並提供球衣、球具等義賣，所得扣除活動成本後將幫助基層棒球和家扶團體，另提撥款項幫助大溪工安意外中失去父母的麟洛國中青少棒廖姓兄弟檔，活動合計募得183萬1200元。

拍賣晚宴中，嘉賓喊價踴躍，中信兄弟球星林智勝的實戰簽名球衣，被女演員鄭仲茵以10萬8000元新台幣標下，全體球星簽名高爾夫球袋則以12萬元截標，當晚最高價商品則是旅美球星王建民皇家隊實戰球衣，以20萬元高價截標，拍賣共募得８２萬６０００元。

一共募得183萬1200元。（記者陳志曲攝）



陳金鋒打斷的球桿以五萬賣出。（記者陳志曲攝）

藝人鄭仲茵以十萬八千買下林智勝簽名球衣。（記者陳志曲攝）

簽名球袋以12萬賣出。（記者陳志曲攝）

彭政閔球衣以八萬賣出。（記者陳志曲攝）

高志綱球衣以六萬賣出。（記者陳志曲攝）

郭泰源球衣以六萬賣出。（記者陳志曲攝）

胡金龍簽名球衣以八萬八賣出。（記者陳志曲攝）