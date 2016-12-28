足球》童言童語犀利提問 台灣隊長陳柏良妙答

陳柏良今天到淡水新市國小舉辦足球分享講座。（展逸行銷提供）

〔記者卓佳萍／淡水報導〕效力於中國杭州綠城隊的台灣足球一哥陳柏良，利用短暫休假回台時間舉辦校園座談會「2016 Be Heroes陳柏良足球教室」，第一站來到淡水新市國小，他鼓勵小朋友們勇敢追夢。

陳柏良精心準備許多從小到大珍貴的照片，和200名師生與家長分享他的足球經歷，最後也開放問答，小朋友提到他禁賽事件，陳柏良說：「不論有沒有出賽，我都會要求自己保持在最佳狀態。如果被停賽，我更會要求自己更要保持最佳狀態，更加刻苦的要求訓練自己。」。

陳柏良足球教室明天將於台南北門高中、後天將到他母校高雄中正高工舉行，他預計將於明年1月3日返回杭州加入球隊集訓。

即便是如此短暫的假期，陳柏良仍花時間舉辦講座，他由衷的期待藉由各界努力，幫助台灣培養出更多優秀足球員，早日成立職業聯盟，有朝一日能夠打進世界盃。

陳柏良到淡水新市國小舉辦足球講座。（展逸行銷提供）