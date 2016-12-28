NBA》不滿對手垃圾話講到家人 亞里札賽後休息室堵人

〔體育中心／綜合報導〕火箭今以123：107擊敗小牛，比賽中火爆場面不斷，小牛中鋒梅傑里（Salah Mejri）噴垃圾話時，疑似講到火箭球員亞里札（Trevor Ariza）的家人，亞里札氣得賽後直接在小牛隊休息室前堵人。

這場比賽打得火爆，全場出現8次技術犯規，包含2次惡性犯規。其中，梅傑里在比賽中與亞里札發生衝突，他疑似在噴垃圾話時，講到亞里札的妻子與小孩，讓亞里札大為光火。亞里札因單場吞下兩次技術犯規遭驅逐出場。

《ESPN》報導，賽後，亞里札換好衣服，直接到小牛隊休息室門口堵人，兩名警衛也在旁。除了亞里札之外，貝佛利（Patrick Beverley）、哈登（James Harden）、E.戈登 （Eric Gordon）也到小牛隊休息室外。

小牛資深後衛D.威廉斯（Deron Williams）出來安撫亞里札，最後亞里札在沒有發生衝突之下離開；梅傑里則強烈否認有談到關於亞里札的家人，「他不斷口出惡言、還胡說八道，他就在那阿，去問他。」

亞里札。（資料照，美聯社）