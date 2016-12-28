中職》富邦悍將新隊徽 本週五揭曉

2016/12/28 21:03

富邦悍將將在30日公布新隊徽。圖為球員們首次穿著富邦練習球衣亮相。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將將在30日公布新隊徽，由富邦育樂總經理蔡承儒及富邦悍將球星林哲瑄將共同揭曉。

富邦集團日前公布「富邦悍將」（Fubon Guardians）」的全新隊名，希望職棒隊名和SBL富邦勇士隊相互輝映，取名「悍將」，希望球員驍勇善戰，英文隊名「Guardians」則有守護之意，象徵富邦守護台灣棒球決心；至於吉祥物部分還沒有公布，這方面也一直是球迷之間話題。

富邦育樂表示，自接手職棒球隊至今，積極籌備球隊相關形象視覺及新球季準備工作，除先前已公布的球隊隊名外，富邦悍將棒球隊將於30日舉辦隊徽公布記者會，並由富邦育樂總經理蔡承儒及富邦悍將球星林哲瑄共同揭曉。

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