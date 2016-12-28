NBA》不再是監視器！哈登單防賞威廉斯火鍋（影音）
2016/12/28 21:24
〔體育中心／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登（James Harden）的進攻火力無庸置疑，但防守上常常為人詬病，被譏諷為「監視器」。不過他今天面對小牛的比賽中，單防擋下小牛後衛D.威廉斯（Deron Williams），令人眼睛為之一亮。
這場比賽第三節，D.威廉斯一對一面對哈登的防守時，換手運球後作投籃假動作，哈登沒有被騙到，D.威廉斯再投籃時被哈登蓋火鍋，他再拿到球後切入被其他火箭球員擋下。
哈登此役面對小牛的比賽，全場16投9中、外加12罰全中攻下34分、11助攻、5籃板、1阻攻，另有6次失誤。
哈登蓋火鍋。（USA Today Sports）
哈登。（法新社）
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