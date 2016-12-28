韓職》NC恐龍1年3千萬 簽下殷仔隊友史庫格斯

史庫格斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕韓職NC恐龍隊宣布以1年總值100萬美元（約新台幣3248萬元）的合約，簽下本季在邁阿密馬林魚隊的選手史庫格斯（Xavier Scruggs），球團認為他是強打者，盼可為球隊帶來打擊火力。

現年29歲的史庫格斯大多時間在小聯盟，2014、2015年在紅雀隊時短暫升上大聯盟，今年來到馬林魚隊，他本季在大聯盟繳出2成10打擊率、1轟、5分打點，守備位置為一壘。他在3A的337場比賽中，繳出平均2成71打擊率，累積56轟、194分打點。

《韓聯社》報導，NC恐龍認為史庫格斯是強打者，還能夠盜壘。史庫格斯也說，他對加入NC恐龍有很高的期望，「我很高興會有全新的經驗，我用展現出我最好的表現，讓球迷們留下深刻印象。」

史庫格斯。（法新社）