日職》驚！曾上演忍者接球超美技 廣島老將罹患胃癌

〔記者林子翔／綜合報導〕近年來出賽機會銳減的廣島34歲老將赤松真人，他今天宣布，因罹患胃癌，需動刀切除，並表示不會有生命危險。

赤松真人表示，「這沒有生命危險，但我必須動個手術。」他預計明年元月上旬入院進行胃部部份切除手術。赤松真人說，「我想儘快回復體力，並回到球隊。」赤松真人是在12月15日在進行內視鏡檢查時發現胃癌，目前他仍沒有任何症狀的痛苦。

赤松真人曾在2010年8月4日上演「忍者接球美技」，當時人還在橫濱隊的村田修一擊出中外野深遠飛球，幾乎要形成全壘打，赤松真人硬是爬上全壘打牆接殺，這個美技也聞名全球。

赤松真人近年來出賽數銳減，大多為守備或是代跑，今年出賽數89場僅有21個打席，繳出3成68打擊率、3分打點、12次盜壘的成績。

赤松真人曾在2010年上演「忍者接球美技」。（美聯社）

赤松真人曾在2010年上演「忍者接球美技」。（美聯社）