日職》岱桑當心！ 中日龍簽160公里火球猛將

朗登曾在2015年跟陳偉殷當隊友。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍今天延攬具有3年大聯盟資歷的火球洋投朗登（Jorge Rondon），成為陽岱鋼轉戰中央聯盟的新對手。

委內瑞拉出生的朗登最快球速可飆到160公里，還有滑球做為武器球，大聯盟曾待過紅雀、洛磯、金鶯與海盜，曾在2015年跟陳偉殷當隊友，3年生涯戰績0勝1敗，19局被敲37支安打，有13次三振、11次保送，防禦率13.26。

朗登本季大部分都在海盜3A投球，出賽43場，防禦率2.67，6月24日被指定讓渡（DFA），本月中才跟白襪簽小聯盟約，後來被中日龍收購，新球季擔任先發或後援還要評估。