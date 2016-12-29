MLB》李振昌築大聯盟夢很拚 落磯還想簽王牌終結者

前皇家終結者霍蘭明年即將復出。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕台灣投手李振昌日前重返美國職棒加盟落磯，不過據美國媒體報導，落磯的補強還未完，有意網羅前皇家終結者霍蘭（Greg Holland），目前正在積極接觸。

霍蘭曾是大聯盟最佳的終結者之一，不過在2015年因嚴重傷勢，進行湯米約翰手術（Tommy John），缺席2016整個球季，雖然他明年復出被看好能東山再起，但開出的複數年約條件嚇跑不少球隊，但外傳落磯已準備開出複數年約搶人，但未獲總經理布里迪奇（Jeff Bridich）證實。

霍蘭曾是皇家最倚賴的終結者，2011至2014年間他的防禦率只有1.86，所投的256.1局中，K9值高達12.6。