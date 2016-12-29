震撼！網壇寶貝伊凡諾維琪宣布退休 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞的29歲女網名將伊凡諾維琪（Ana Ivanovic），在台灣時間今天（29日）凌晨2點，於個人Facebook頁面開直播，宣布從職業網壇退休。

今年7月，伊凡諾維琪與德國足球名將「小豬」舒維辛泰格（Bastian Schweinsteiger）結婚後，由於受傷，從8月開始休戰至今。她在2016年只有打贏15場比賽，世界排名已經滑落到第63名。

伊凡諾維琪說：「我有些重要的消息要跟你們說，我還沒有在其他地方宣布過，我想你們應該先聽到。來告訴大家一件事：我決定退出職業網壇。這是艱難的決定，但還是有太多值得回味與祝賀的。

當我5歲時，在電視上看到瑟蕾絲（Monica Seles）的時候，我就開始夢想打網球了。我最愛的父母一直支持我，我從來沒有想過自己能登上世界第一。我曾贏得15座WTA巡迴賽冠軍，3度打進大滿貫決賽，進入過聯邦盃決賽，打過很多難忘的比賽。以塞爾維亞女子選手而言，不得不說這樣的成績還不錯。

但任何體育項目都需要頂級的身體狀態，你們也都清楚我正為傷病所困擾。所以，各位球迷，還有想看我打球的孩子們，我只能在我仍保持高水準的時候打球，我現在無法做到，是時候離開了。」

伊凡諾維琪。（資料照，法新社）

影音：伊凡諾維琪宣布退休