NBA》湖人禁區告急 耶誕節前邀蒙提尤納斯試訓
2016/12/29 09:25
〔體育中心／綜合報導〕禁區戰力告急的湖人隊，耶誕節前邀請自由球員蒙提尤納斯（Donatas Motiejunas）來試訓，但還沒有開出合約。
美媒《ESPN》透露，在南斯（Larry Nance Jr.）受傷缺陣這段時間裡，湖人隊上的2名大前鋒藍道（Julius Randle）和布雷克（Tarik Black）表現還不錯，因此湖人沒有立刻簽下蒙提尤納斯。
上個球季，蒙提尤納斯披火箭戰袍，在37場比賽裡平均上場14.8分鐘，得到6.2分、2.9籃板、1.1助攻。因為背傷的緣故，本季遲未與火箭簽約，籃網曾開出帶有激勵獎金的合約想網羅，也沒有成功。
湖人打算補強禁區，邀請蒙提尤納斯（右）試訓。（資料照，法新社）
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