NBA》裁判報告顧人怨 詹皇也反對

詹姆斯（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕既杜蘭特（Kevin Durant）大力抨擊NBA的裁判報告後，有多名球員以及教練跳出來表達不滿，現在連「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也出聲反對。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）就曾質疑過裁判報告，馬刺教練帕波維奇（Gregg Popovich）則認為此政策很奇怪，「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）也痛恨裁判報告。現在詹姆斯也加入了反對裁判報告的一員。

NBA在2015年開始實施裁判報告，僅適用於比賽最後2分鐘，比數差距在5分內，或比賽進入延長賽時。裁判報告會檢視最後2分鐘內的所有判罰，以及是否有誤判情形出現。

詹姆斯今天練球時表明自己並不贊同最後2分鐘的裁判報告，「我認為這份報告只會讓我們懷疑裁判在48分鐘的比賽裡做了些什麼，如果可以事後檢討的話，那也可以做出48分鐘的報告。你只談論最後2分鐘的判決，這對裁判並不公平。」

目前已經有多位明星球員出聲抗議這項有爭議的政策，但聯盟還沒有相關的回應。

杜蘭特（法新社）