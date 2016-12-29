MLB》愛上有夫之婦 前中職洋投遭槍殺
2016/12/29 08:53
包威曾效力過統一獅隊。（取自CNN）
〔體育中心／綜合報導〕前統一獅洋投包威（John Barfield）平安夜於阿肯色州小岩城的家中遭槍殺身亡，享年52歲。
包威當時在家中與女朋友約會，該女久未連絡的丈夫古德曼（William Goodman）從距離約70公里外的派恩布拉夫城找上門，雙方爭吵後，古德曼射殺包威釀成悲劇。警方表示，「包威跟她女友約會，即便該女已婚了。」事後，古德曼遭控一級謀殺。
包威在1986年第11輪加入遊騎兵，1989-91年出賽65場，防禦率4.72，曾在1995年加入統一獅，總計出賽11場，戰績1勝0敗，防禦率4.15，該年他也在亞洲太平洋超級棒球賽對上韓國職棒韓華鷹隊，後援2.2局無失分拿下勝投。
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