NBA》灰熊總管受訪 稱球隊仍獲益於2008年交易

〔體育中心／綜合報導〕灰熊總管華勒斯（Chris Wallace）自2007年夏天從傳奇名將魏斯特（Jerry West）接掌球隊籃球事務後，很快地建立以康利（Mike Conley）、M.加索（Marc Gasol）、藍道夫（Zach Randolph）、艾倫（Tony Allen）為核心的陣容。最近他接受USA Today專訪，談2008年與湖人的著名交易，表示灰熊至今仍是交易的勝利者。

華勒斯表示，灰熊時至今日的穩定，都得歸功於當年的交易：「我認為幫助我們建立未來藍圖的，就是P.加索（Pau Gasol）交易案，我們在2007年夏天什麼交易也沒做，而我看出來P.加索的熱情熄滅了，他真的不想再待在這裡，而當時我們還有幾年合約沒走完。」

2008年的交易，灰熊送出P.加索與2010年第2輪選秀籤，跟湖人換回K.布朗（Kwame Brown）、克里坦頓（Javaris Crittenton）、麥基（Aaron McKie）、2008年第1輪選秀籤、2010年第1輪選秀籤以及M.加索的簽約權。這筆交易當時飽受批評，媒體與其他隊高層直指灰熊讓湖人平白得到能衝擊總冠軍的即戰力。

「我覺得當年我們做好對未來的規劃，如果湖人能贏得總冠軍，那就隨他們去吧，」華勒斯說，「交易本來就應該是雙贏的情況。湖人表現怎樣，他們的競爭者感覺如何，都不是我的問題。我為灰熊隊工作，只想做好份內之事。時間也已經證明，從沒有一筆交易能讓我們開啟隊史新篇章。」

華勒斯還補充說明：「我們不只是得到M.加索，騰出的薪資空間後來也跟快艇交易到藍道夫。在2010-11年重返季後賽時，我們至少有7到9名球員，是因為那筆交易才得以來到灰熊的。」

灰熊總管稱加索交易案讓球隊站穩腳步。（資料照，USA Today）