NBA》少了甜瓜 尼克延長賽不敵老鷹
2016/12/29 12:13
尼克少了安東尼，以98：102敗給老鷹。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕尼克今日作客亞特蘭大卻出師不利，第二節時一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）就遭驅逐出場，之後兩隊廝殺至延長賽，尼克依舊敵不過地主老鷹，終場98：102敗給老鷹。
安東尼因卡位時朝老鷹後衛塞佛羅夏（Thabo Sefolosha）的臉部打了一拳，而被裁判趕出場。之後兩隊比分不相上下，一路比到延長賽，但在最後關鍵時尼克錯失了幾顆罰球，最終無緣拿下勝利。
在安東尼離場後，羅斯（Derrick Rose）扛起球隊重擔，攻下26分、6助攻，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）則有24分8籃板，諾亞（Joakim Noah）也有14分、16籃板的雙十表現。
而老鷹由施洛德（Dennis Schroder）攻下27分全隊最高，豪爾德（Dwight Howard）拿下16分、22籃板，這也是他本季第三次拿下超過20個籃板。柯佛 （Kyle Korver）也貢獻13分。老鷹目前戰績暫居東部第七。
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