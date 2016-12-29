NBA》湯斯大三元無用 金塊2分險勝灰狼

金塊以105：103擊退灰狼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今日在主場坐鎮，第一節時原本還落後灰狼9分，但在暖身完畢後，在下半場比賽逆轉局勢，終場順利以105：103擊退灰狼。

金塊原先已領先超過十分，但在第四節時，灰狼火力全開追分，兩隊比數一度平手，但可惜灰狼最後一擊失手，無緣扭轉賽事。

灰狼先發球員得分全破十，湯斯（Karl-Anthony Towns）更拿下15分、10助攻、11籃板的大三元成績，威金斯（Andrew Wiggins）則貢獻25分，「西班牙金童」盧比歐（Ricky Rubio）也有18分、7助攻的進帳。

而金塊約基奇（NIkola Jokic）拿下16分、11助攻、8籃板的準大三元成績，W.錢德勒（Wilson Chandler）也貢獻17分、7籃板。金塊也拿下近期二連勝，西部排名暫居第九。