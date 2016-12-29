MLB》拿波里好夯 遊騎兵出面搶人
2016/12/29 09:29
拿波里（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕在英卡納西恩（Edwin Encarnacion）加盟印地安人後，拿波里（Mike Napoli）就成為自由市場中最熱門的重砲，根據美國媒體最新消息指出，遊騎兵有意出面搶人，讓拿波里爭奪戰進入白熱化。
拿波里曾在2011-12年效力遊騎兵，今年他在印地安人打出生涯最佳的34轟、101分打點，幫助球隊闖進世界大賽。
金鶯因為與當家重砲川柏（Mark Trumbo）合約談判僵持不下，也傳出對拿波里有興趣，35歲的拿波里今年未獲合格報價，因此簽下他的球隊不需要送出選秀補償。
相關新聞
- MLB》愛上有夫之婦 前中職洋投遭槍殺
- MLB》李振昌築大聯盟夢很拚 落磯還想簽王牌終結者
- MLB》自由市場剩餘潛力股 美媒點名2位皇家右投
- 韓職》NC恐龍1年3千萬 簽下殷仔隊友史庫格斯
- MLB》大聯盟版勇士還不夠 紅襪還想要更多
推薦新聞
-
日職》平成怪物回來了 松坂大輔繳冬盟代表作2016/12/29 09:58
-
NBA》畢爾獲前輩認可 艾倫：在他身上看到我的影子2016/12/29 09:58
-
NBA》湖人禁區告急 耶誕節前邀蒙提尤納斯試訓2016/12/29 09:25
-
NBA》林書豪未隨隊出征 今打公牛不上場2016/12/29 07:47
-
火牛德州內戰 怒火燒到休息室2016/12/29 06:00