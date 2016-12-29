MLB》拿波里好夯 遊騎兵出面搶人

拿波里（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在英卡納西恩（Edwin Encarnacion）加盟印地安人後，拿波里（Mike Napoli）就成為自由市場中最熱門的重砲，根據美國媒體最新消息指出，遊騎兵有意出面搶人，讓拿波里爭奪戰進入白熱化。

拿波里曾在2011-12年效力遊騎兵，今年他在印地安人打出生涯最佳的34轟、101分打點，幫助球隊闖進世界大賽。

金鶯因為與當家重砲川柏（Mark Trumbo）合約談判僵持不下，也傳出對拿波里有興趣，35歲的拿波里今年未獲合格報價，因此簽下他的球隊不需要送出選秀補償。