NBA》最高榮耀 火箭將退休姚明11號球衣

姚明（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中國球星「移動長城」姚明效力火箭9年，並於2011年宣布退役。而火箭今日表示將在明年2月3日對上公牛的比賽中，退休姚明的11號球衣。

姚明在效力火箭期間，每場平均可貢獻19分、9.2個籃板以及1.9個火鍋，出色的表現還曾帶領火箭在2009年季後賽第一輪擊敗宿敵拓荒者。

姚明將與火箭傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、馬龍（Moses Malone）、崔斯勒（Clyde Drexler）等巨星齊名，一同將球衣高掛在火箭主場內，而姚明也於今年入選NBA名人堂。

姚明的11號球衣將在火箭退休。（資料照，法新社）