日職》平成怪物回來了 松坂大輔繳冬盟代表作

〔體育中心／綜合報導〕軟銀松坂大輔今天在波多黎各冬季聯盟最後登板，一度連續讓14名打者出局，最終繳出7局掉1分的優質好投結束2016年球季。

松坂大輔前3戰0勝3敗，防禦率3.46，今天是他在冬季聯盟的最後先發，開局就飆出三上三下，2局雖然被首名打者敲安，但又連續解決3名打者化解危機。三局起，連續3局都投出三上三下，狀況非常好。

松坂連續解決14名打者後，6局2出局投出保送，但隨即以三振結束半局；7局，松坂開局被敲安又投保送，1出局二三壘有人，被擊出適時安打失掉1分，所幸隊友製造雙殺將傷害降到最低。

松坂總計先發7局，被敲3支安打，有3次三振、2次保送，失掉1分，這是他在冬季聯盟表現最佳一役，有別於首戰4局狂投6保送的可怕表現。

松坂本月在冬季聯盟總計4場先發，20局被敲13支安打，失掉6分，有11次三振、11次保送，防禦率2.70。

松坂大輔7局好投。（資料照，取自Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente）