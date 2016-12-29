NBA》卡位請對手吃鐵拳 甜瓜被趕出場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天作客亞特蘭大出戰老鷹，當家球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）卻在第2節被裁判趕出場，原因是在卡位時朝老鷹後衛塞佛羅夏（Thabo Sefolosha）的臉部打了一拳。

第2節剩3分08秒時，甜瓜和塞佛羅夏在籃下爭搶卡位，2人經過激烈身體接觸後，甜瓜竟出拳打在塞佛羅夏的臉上，塞佛羅夏一度想上前理論，裁判給了甜瓜2個二级惡意犯規，隨後驅逐出場。

安東尼這場比賽只打14分鐘，留下10分、5籃板、1助攻的成績。

甜瓜與塞佛羅夏差點爆發衝突。（美聯社）