NBA》推特王出奇招 跪求球迷賜票好與女星約會
2016/12/29 14:00
恩比德（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕與其他明星球員一樣，「推特王」恩比德（Joel Embiid）也希望能入選NBA明星賽，而恩比德的催票方式可說是獨樹一格。
恩比德非常喜歡用推特與球迷互動，他今日也在自己的推特上發文，希望球迷能投他一票，不過他的理由相當特別。
恩比德兩年前的貼文中寫到，自己試圖追求一位知名女星，但女星當時拒絕了他，並表示要等恩比德成為明星賽球員時再說。而恩比德今日轉發此文，並向球迷喊話，希望能將票投給自己「這是我能和心儀的女神在一起的機會，所以我需要你們的幫忙。」
這則推文也在一小時內獲得一萬次的轉傳，宣傳效益非常好。而恩比德最終能否如願入選明星賽，並獲得與心儀女星在一起的機會，令外界相當好奇。
恩比德推特（取自網路）
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