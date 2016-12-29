CBA》不妙！ 易建聯膝蓋重傷神情凝重（影音）
2016/12/29 12:18
〔體育中心／綜合報導〕中國籃壇一哥易建聯昨天在對吉林的比賽中傷退，末節尾聲易建聯在爭搶籃板球時不慎扭傷膝蓋倒地，隨後在2名隊友的攙扶下退場治療，根據廣東隊官網表示，易建聯今天將接受詳細檢查，確定缺席對戰遼寧的比賽。
今年易建聯一度返回美國職籃發展，加入湖人尋求復出，不過湖人無法向他保障上場時間，最後易建聯主動離隊，返回中國CBA發展，在湖人熱身賽期間易建聯平均貢獻3分、2.5籃板，與在中國稱霸的表現有極大落差。
回到CBA後，易建聯本季至今場均能貢獻24.6分、10.6籃板、1.9次抄截與1.7阻攻的全能數據，受傷對廣東隊來說是不小的打擊。
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