MLB》珍珠港演說 歐巴馬提到鈴木一朗

歐巴馬在2009年明星賽跟鈴木一朗見面。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本首相安倍晉三與美國總統歐巴馬當地時間27日造訪珍珠港，向75年前日軍突襲珍珠港的犧牲者獻花致哀並發表感言，馬林魚日籍外野手鈴木一朗也出現在致詞中，象徵現代美日友好關係的例子。

歐巴馬在致詞中表示，無論是美國人在東京念書、日本年輕人在美國學習；或是兩國科學家共同解開癌症的奧秘、應對氣候變遷問題；也有像鈴木一朗這樣的棒球選手閃耀於邁阿密的球場，都是現代兩國國民因和平與友情連結在一起的方式。

一朗本季以大聯盟最老外野活躍於球場，以美日通算的安打數超越羅斯（4256支）登世界安打王，更成為大聯盟史上第30位達成3000安的球員。2009年明星賽時，歐巴馬就在更衣室與一朗握手並簽名，如今他的偉大成就變為兩國友好關係的象徵。