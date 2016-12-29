獨家》與嬌妻相識10年！高球好手潘政琮低調完婚

〔記者趙新天／台北報導］行事非常低調的台灣高球好手潘政琮，昨晚在台北完成婚禮，與相識多年的林盈君攜手共渡人生。

25歲的潘政琮今年站上美巡賽舞台，是27年來PGA首位台灣選手。2006年赴美唸書習球時，林盈君就開始協助他，10年來經常陪伴著小潘到各地參賽、旅行，稱職扮演經理和連絡人的角色。

3年前兩人決定走得更近一點，小潘轉入職業之後，逐步站穩巡迴賽的腳步，兩人決定結為連理，昨晚在台北誠品行旅完成婚禮。

林盈君說：「潘政琮在工作上執著，勤奮，在朋友需要的時候他會出現。他是一個非常愛家的人，家庭是他生命中最重要的事情，所以能夠成為他的家人是很幸福的。」

完婚之後兩人將在1月初前往夏威夷，重新投入PGA賽事，至於蜜月要找時間再安排。

潘政琮（右）昨晚在台北與相識10年相3年林盈君結婚。（潘政琮提供）

潘政琮（左）昨晚在台北與林盈君結婚。（潘政琮提供）