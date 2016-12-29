NBA》保羅復出仍無緣獲勝 鵜鶘主場送快艇4連敗

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今天在主場迎戰快艇，趁快艇末節進攻不順，將比數拉開到兩位數，終場以102：98驚險拿下3連勝。輸球的快艇則苦吞4連敗，暫落後給火箭2場半勝差。

快艇控衛保羅（Chris Paul）先前因傷缺陣，今天一復出就得到21分，雖然中鋒喬丹（DeAndre Jordan）全場抓下25個籃板，但球隊少了瑞迪克（J.J. Redick）與葛瑞芬（Blake Griffin），面對鵜鶘仍陷入苦戰。

鵜鶘總教練詹崔（Alvin Gentry）在第2節不滿裁判尺度連吃2個技術犯規，遭驅逐出場，不料竟點燃全隊鬥志。第3節比賽，鵜鶘靠著戴維斯（Anthony Davis）內線強攻、希爾德（Buddy Hield）外線放冷箭一路苦追。

第4節中段，鵜鶘在艾文斯（Tyreke Evans）帶領下打出10：2一舉超前。比賽最後46.7秒，小瑞佛斯（Austin Rivers）投進三分球，克勞佛德（Jamal Crawford）快攻上籃得分，追到98：101，但關鍵時刻史沛茲（Marreese Speights）三分球失手。鵜鶘最後就以4分之差讓快艇吞下4連敗。

鵜鶘戴維斯拿下20分、5籃板，希爾德也有17分、6籃板進帳，哈勒戴（Jrue Holiday）則繳出11分、9助攻；快艇除了保羅21分、8籃板、6助攻之外，喬丹更是攻下13分、25籃板，可惜驚人表現還是以輸球收場。

保羅（右）。（美聯社）

戴維斯（中）。（美聯社）