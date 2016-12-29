NBA》林書豪拉傷缺陣 籃網被他絕殺慘吞23敗

巴特勒（左）轟下全場最高38分。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪前役拉傷左大腿，今出戰公牛未隨隊出征芝加哥，兩隊鏖戰至最後一秒才分勝負，公牛新一哥巴特勒（Jimmy Butler）轟下全場最高38分，包括壓哨的高難度後仰跳投，助公牛101：99絕殺籃網，收下二連勝。

林書豪11月初就曾因左大腿拉傷缺席40天、17場比賽，前役再拉傷左腿，但好消息是隊醫證實本次傷勢和上次部位不同，並非舊傷復發，但仍必須進行磁核共振，主帥亞特金森並未透露詳細傷情和歸隊日期。

籃網末節剩兩分半鐘仍取得7分領先，無奈缺乏掌控節奏的靈魂人物，遭公牛拉出9：0的攻勢逆轉，雖然明星中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）於終場前12秒在親弟弟R.羅培茲 （Robin Lopez）面前扣籃，扳平比數，但仍不敵巴特勒的絕殺，籃網吞下本季第23敗。

B.羅培茲貢獻全隊最高33分，但美中不足的是他全場僅抓下3籃板，導致籃網團隊籃板數33：58大幅落後公牛25個，成為決定勝負的關鍵。公牛「閃電俠」魏德因偏頭痛僅出賽22分鐘，留下16分、4籃板。