NBA》柯瑞做愛心 進1個三分球送9頂蚊帳到非洲

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞今天賽前在Instagram上宣布，為幫助非洲的孩子們防止蚊蟲叮咬、對抗瘧疾，今天（29日）對暴龍的比賽以及31日對小牛的比賽，每投進1個三分球，都會捐出9頂蚊帳。

柯瑞留言：「在1月1日之前（美國時間），我都會跟慈善組織Nothing But Nets合作，一起進行我的3-for-3挑戰。我每投中一記三分球，都會贈送9頂蚊帳，去拯救非洲那些可能罹患瘧疾的孩子。你願意加入我的隊伍來對抗病魔嗎？」

幾年前柯瑞就曾經進行過這項挑戰，當時每投進1記三分球，他就得向非洲捐贈3頂蚊帳。上季柯瑞投進破紀錄的402記三分球，若是算在挑戰之內，將有1206戶貧困家庭得到蚊帳。

「因為柯瑞的鼓舞與幫助，我們募集到的資金已經超過預期，」Nothing But Nets經理Chris Helfrich說，「很難查證有多少資金和柯瑞有關，但一定有6位數（數十萬美元）。」

柯瑞投三分球，送愛心到非洲。（取自NBA官網）