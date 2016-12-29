江宏傑、福原愛日本婚禮 傳2月東京迪士尼舉行

江宏傑（右）與福原愛（左）9月時在台灣的記者會。（資料照，記者王藝菘攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台日桌球好手江宏傑、福原愛9月登記結婚後，將在明年元旦在台北晶華酒店舉辦婚宴。而日本婚宴方面，傳將於明年2月初，在東京迪士尼舉行婚禮。據相關人士透露，2人曾在戀愛時到過迪士尼，是江宏傑與福原愛的回憶之地。

據《朝日新聞》報導，福原愛在今年里約奧運桌球女子團體賽中獲得銅牌後，9月與江宏傑登記結婚。目前2人在德國訓練，將於明年元旦在台灣結婚。

據知情人士透露，2人的日本婚禮將在明年2月於東京迪士尼舉行，婚禮上雙方也會邀請在里約奧運一起參賽的隊友。據了解，2人曾在交往時到東京迪士尼遊玩，留下許多回憶。