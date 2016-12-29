NBA》太陽攻防失序 下半場遭馬刺逆轉
2016/12/29 13:53
〔體育中心／綜合報導〕西部墊底的太陽今天在主場迎戰馬刺，因為馬刺主將雷納德（Kawhi Leonard）賽前腸胃炎臨時缺陣，太陽上半場佔盡上風。下半場太陽碰上馬刺嚴密防守，第3節得18分、第4節得16分，終場以98：119大比分落敗，讓馬刺拿下3連勝與主場6連勝。
馬刺少了雷納德，上半場進攻找不到主要得分點，太陽則靠華倫（TJ Warren）與班德（Dragan Bender）帶領全隊搶攻，第2節太陽更是砍下37分。下半場開始，太陽遭到嚴防，馬刺則靠帕克（Tony Parker）、格林（Danny Green）、吉諾比利（Manu Ginobili）在外線砍三分球追趕。3節比賽打完，馬刺以89：82超前，太陽在第3節只得到18分。
末節馬刺的防守更讓太陽發生7次失誤，並輕鬆拉開差距。比賽最後3分15秒，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）上籃得分後，馬刺以109：93領先，接著換上替補走完剩餘時間。
雷納德缺陣，艾德瑞吉拿下27分、8籃板，帕克也得到20分，P.加索（Pau Gasol）得到16分、10籃板；太陽表現最亮眼的則是華倫，他今天攻下23分、6籃板，奈特（Brandon Knight）也有14分的表現。
艾德瑞吉攻下27分率馬刺取勝。（美聯社）
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