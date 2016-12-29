明年季後不無聊 台日韓職棒要辦國際賽
2016/12/29 13:08
新的國際賽可望成為「大王」王柏融的新舞台。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕日媒《日刊體育》報導，日本職棒明年可能會主導一項新的國際賽，邀請台韓職棒聯盟參與，預定在各國職棒冠軍賽後的11月份開打。
日職會長熊崎勝彥表示，2019年有世界12強棒球賽，2020年則有東京奧運，在這段期間希望能再舉辦國際賽事，「正在企劃明年11月的國際賽。」雖然還沒有具體內容，但會邀請包括南韓、台灣在內的4隊，輪流舉辦這項亞洲區的國際賽。
日職希望舉辦這項國際賽，主因是明年經典賽結束後，日本武士隊將有2年以上的國際賽乾旱，將會是2012年成立武士隊以來最久，因此希望能藉由這項新賽事幫助日本準備2020年東京奧運的棒球賽事。
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