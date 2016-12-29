NBA》超越波許 德羅森總得分登暴龍第一

波許（左）與當年是新秀的德羅森（右）。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕德羅森（DeMar DeRozan）在今天對上勇士一役，總得分超越波許（Chris Bosh）在暴龍創下的紀錄，榮登暴龍球員總得分榜第一名。

德羅森今日攻下29分，雖然球隊無緣贏得比賽，但此役將德羅森生涯總得分推進至10290分，超越波許效力暴龍7年所創下的10275分紀錄，成為目前暴龍得分最多的球員。

今年是德羅森效力暴龍的第8個賽季，他本季每場平均可貢獻27.5分、5.3籃板、4.1助攻。

德羅森目前是暴龍球員總得分榜第一名。（今日美國）