NBA》超越波許 德羅森總得分登暴龍第一
2016/12/29 14:49
波許（左）與當年是新秀的德羅森（右）。（取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕德羅森（DeMar DeRozan）在今天對上勇士一役，總得分超越波許（Chris Bosh）在暴龍創下的紀錄，榮登暴龍球員總得分榜第一名。
德羅森今日攻下29分，雖然球隊無緣贏得比賽，但此役將德羅森生涯總得分推進至10290分，超越波許效力暴龍7年所創下的10275分紀錄，成為目前暴龍得分最多的球員。
今年是德羅森效力暴龍的第8個賽季，他本季每場平均可貢獻27.5分、5.3籃板、4.1助攻。
德羅森目前是暴龍球員總得分榜第一名。（今日美國）
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