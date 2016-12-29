NBA》如何防守詹皇？ Kobe自製短片告訴你 （影音）
2016/12/29 16:43
〔體育中心／綜合報導〕Kobe退休後過得相當悠哉，除了投資的事業以外，平時也熱衷剪輯影片。最近Kobe推出自製短片，內容是「如何防守好球員」，他也親自擔任配音。
Kobe一開始剪入不少喬丹（Michael Jordan）的畫面，以及喬丹聲稱把對手當成木偶戲耍的採訪。接著分析杜蘭特（Kevin Durant）與詹姆斯（LeBron James）：「假如杜蘭特覺得自己的任務是限制詹姆斯，他應該會失敗。但假如他打算讓詹姆斯一分都拿不到，那他就有機會做得更好。」
提到如何防守詹姆斯，Kobe先從他的兒時經歷開始搞笑分析，接著也認真列出不同的跳投方式以及假動作，並且提到某一場比賽安東尼（Carmelo Anthony）站位錯誤，因此給詹姆斯有進入籃下補扣的機會。
最後，Kobe也指出勇士隊讓柏格特（Andrew Bogut）去防守詹姆斯的錯位，但柏格特被晃掉，給詹姆斯輕鬆投籃的空檔。Kobe把柏格特的腳步問題指出來，更畫出腳掌與球場地板的角度。「這是他們打球的習慣，學會這些習慣，可以幫助你更好地干擾他們的節奏。」Kobe說，「你能充分利用這些資訊嗎？如果你能，那你就可以阻擋住這些偉大的球員。」
Kobe自製短片。（取自影片）
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