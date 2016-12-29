經典賽》台灣隊官方加油團招募 高國輝好想贏韓國

經典賽台灣隊官方加油團開始招募。

（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2017年WBC世界棒球經典賽，台灣隊將於明年3月7日起，一連3天在南韓高尺巨蛋先後迎戰以色列、荷蘭及南韓，國瑞旅行社表示，今年透過寶悍運動平台協助，得到韓國職棒聯盟同意，優先取得台灣隊內野賽事包區門票，同時也獲得棒協授權，籌組台灣隊加油團。

2017年WBC台灣隊加油團，名額共275人，其中VIP團總計40人，將於明年3月6日從台灣出發，第一天除參參訪文鶴棒球場外，接下來三天觀看台灣隊賽事，同時VIP團可於賽前提前進入高尺巨蛋觀看台灣隊賽前練習；6天行程還包括參訪蠶室棒球場、木洞棒球場，南韓知名景點南山公園、人間仙境兩水頭公園、新首爾塔、東大門。

可望打明年經典賽的高國輝表示，到南韓打WBC經典賽，最想遇到及最想擊敗的就是南韓，「之前膝蓋受傷的狀況，現在已經好的差不多，最近開始恢復訓練，期待用最佳狀態應戰。」林哲瑄則說，以色列國家代表隊有不少自己想挑戰的球員，很期待與他們同場較勁。

國瑞旅行社 2017 WBC台灣隊加油團報名網址：http://grtour.com.tw/