羽球》摘2016年獎金后冠 戴資穎進帳867萬
2016/12/29 15:29
羽球世界球后戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣羽球一姊戴資穎今年風光登上球后寶座，根據統計，2016年小戴在各大賽事共拿下27.1萬美元（約867.2萬台幣）的獎金，稱霸羽球獎金榜，大幅領先第二名中國19歲女將陳清晨的24.5萬美元（約771萬台幣）。
戴資穎在兩項獎金最多的2016超級系列印尼羽球頂級賽和羽球超級系列年終總決賽封后，一口氣進帳14.75萬美元（約465萬台幣）的獎金，超過他今年度一半以上的獎金，順利衝上獎金榜的第一名。
2016年羽球員獎金榜前十名。（取自網站Badzine）
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