MLB》回顧2016年球隊鳥事不斷 雷神失望比中指

「雷神」辛德加德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今年球季在國聯外卡驟死賽被巨人3：0完封，無緣連續2年前進世界大賽，當家王牌「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）在迎接2017年前夕回顧令人沮喪的賽季。

身為外卡驟死賽先發投手，辛德加德碰上巨人「季後賽戰神」邦賈納（Madison Bumgarner），儘管7局僅被敲2安無失分還飆出10K，兩隊8局打完還是0：0，但大都會9局後援投手吉拉斯比（Conor Gillaspie）挨轟，最後失掉這場關鍵戰役，也無緣繼2015年再次打進世界大賽。

告別2016年前夕，辛德加德今於推特回顧上季，他先是一一列出受傷的隊友，包括萊特（David Wright）、杜達（Lucas Duda）、沃克（Neil Walker）、哈維（Matt Harvey）、德葛隆（Jacob Degrom）、梅茲（Steven Matz），接著又是惠勒（Zack Wheeler）的延遲復出、輸掉外卡，季末老隊友柯隆（Bartolo Colon）也轉隊勇士，種種不順讓雷神不禁對黯淡的一年貼出中指符號。

即使今年畫下不完美的句點，被雷神「點名」到的隊友們，都有望以健康的身體春訓回歸。

辛德加德回顧2016年。（取自推特）