台灣強基金會菁英邀請賽 第1回合強風中4人並列領先

詹世昌在第9洞奮力揮擊，他以70桿並列領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台中報導〕今年台巡賽封關戰台灣強基金會菁英邀請賽，今天在台中球場打完第1回合，林文堂、詹世昌、蔣震豑和汪德昌等人，同以70桿並列領先。

總獎金300萬元的台灣強基金會菁英邀請賽，今天在強風中進行首回合賽事，與去年的Y2K台中邀請賽時一樣，都遇上低溫強風的天氣，週二練習日非常冷，週三配對賽還在雨中辛苦打完，今天雖然見到陽光，但場上要抓博蒂不容易，稍有不慎就會打爆桿數。

第1回合只有8名選手繳出紅字成績，林文堂、詹世昌、蔣震豑和汪德昌等人，同以70桿並列領先。宋孟璋、許豪升、許立朋和葉偉志同以71桿並列第5。

這場比賽只打3回合，明天起依成績重新安排出發組別，領先組將從上午9時25分開球。

強風吹拂下，衛冕者謝繼賢包著頭巾打球。（記者趙新天攝）

台灣強基金會菁英邀請賽，並列領先的林文堂跳起來看向果嶺，試圖知道球的落點，有如飄浮在半空中。（記者趙新天攝）

蔣宸豑打出70桿並列領先。（記者趙新天攝）

宋孟璋以71桿打完第1回合。（記者趙新天攝）