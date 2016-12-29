SBL Live》菲爾普斯太猛啦 金酒上半場領先

2016/12/29 18:55

 

第1節

第2節

第3節

第4節

  總分

金酒

19

20

39

達欣

24

13

37

第二節

次節金酒攻勢來得又快又猛，靠著林力仁三分球和菲爾普斯攻下6比2，將差距縮小到1分，達欣喊出暫停後，菲爾普斯再度用快攻衝破防線，助隊反超前。得分幾乎要呈現當機的達欣，在「台灣LBJ」周儀翔切入上籃後追平，不過簡偉儒一記外線再度要回領先，上半場打完，金酒39：37領先。菲爾普斯18分暫居全場最高，布拉14分緊追在後。

第一節

布拉在籃下被金酒3名球員包圍，陳冠全中距離跳投，金酒先開張大吉，達欣很快連拿6分領先，並在上周MVP林宜輝三分球下突破雙位數。金酒在洋將菲爾普斯切入進算加罰完成三分打，金酒一波7比0攻勢追到3分差，雙方互有往來，首節打完達欣24：19領先。

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