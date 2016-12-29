NBA》耶誕大戰又一案洗白 傑佛森「眨眼吃T」撤銷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士老將傑佛森（Richard Jefferson）在耶誕大戰大秀2次灌籃，其中一次他在灌籃後對勇士杜蘭特（Kevin Durant）眨眼遭吹技術犯規，今被聯盟撤銷。

傑佛森在決勝節無視杜蘭特防守扣籃，但在得分落地後向杜蘭特眨眼微笑，讓他被吹技術犯規，也讓當天比賽爭議判決再多一件，不過今天聯盟官網指出傑佛森「眨眼吃T」已經撤銷。

傑佛森眨眼吃T最後被聯盟撤銷。（資料照，法新社）