NBA》耶誕大戰又一案洗白 傑佛森「眨眼吃T」撤銷（影音）
2016/12/29 18:23
〔體育中心／綜合報導〕騎士老將傑佛森（Richard Jefferson）在耶誕大戰大秀2次灌籃，其中一次他在灌籃後對勇士杜蘭特（Kevin Durant）眨眼遭吹技術犯規，今被聯盟撤銷。
傑佛森在決勝節無視杜蘭特防守扣籃，但在得分落地後向杜蘭特眨眼微笑，讓他被吹技術犯規，也讓當天比賽爭議判決再多一件，不過今天聯盟官網指出傑佛森「眨眼吃T」已經撤銷。
傑佛森眨眼吃T最後被聯盟撤銷。（資料照，法新社）
相關新聞
- NBA》如何防守詹皇？ Kobe自製短片告訴你 （影音）
- NBA》超越波許 德羅森總得分登暴龍第一
- NBA》推特王出奇招 跪求球迷賜票好與女星約會
- NBA》太陽攻防失序 下半場遭馬刺逆轉
- NBA》保羅復出仍無緣獲勝 鵜鶘主場送快艇4連敗
推薦新聞
-
NBA》耶誕大戰又一案洗白 傑佛森「眨眼吃T」撤銷（影音）2016/12/29 18:23
-
NBA》超越波許 德羅森總得分登暴龍第一2016/12/29 14:49
-
NBA》太陽攻防失序 下半場遭馬刺逆轉2016/12/29 13:53
-
明年季後不無聊 台日韓職棒要辦國際賽2016/12/29 13:08
-
NBA》柯瑞做愛心 進1個三分球送9頂蚊帳到非洲2016/12/29 12:23